Москва, 25 декабря, 2018, 10:17 — ИА Регнум. 25 декабря в выставочных залах Российской академии художеств открываются выставки живописных и графических работ члена-корреспондента РАХ Эдуарда Путинцева и почетного члена РАХ Константина Путинцева. В экспозицию вошли работы разных лет, созданные отцом и сыном за свою творческую жизнь.

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Оба художника в разное время окончилиМосковский архитектурный институт, работали на севере, увлеклись этим регионом. Но если Эдуард Путинцев все же посвятил профессии много лет: по его проектам построено свыше 50 зданий и сооружений в Москве, Днепропетровске, Ульяновске, Нукусе, Новом Уренгое, Ставрополе, Бухаре, Монголии, Гане и других городах и странах, то младший Путинцев сразу определил себя как живописец. Они оба много путешествовали и делали яркие, четкие зарисовки необыкновенных мест. Особенно интересными, по мнению специалистов, являются «путевые заметки» мастера спорта по альпинизму Эдуарда Путинцева. Работы Константина Путинцева отмечены специальным дипломом Всемирного биеннале архитектуры в Софии, представляли Россию на европейской выставке «Культурное наследие» в Париже.