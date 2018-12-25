Москва, 25 декабря, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Несмотря на введение администрацией США антироссийских санкций, американские компании не думают об уходе с российского рынка. Об этом заявил глава Американской торговой палаты (The American Chamber of Commerce, AmCham) в России Алексис Родзянко.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По его словам, в 2018 году те американские предприятия, что уже работают в России, не сокращали свое присутствие на рынке.

«Были только «фейк ньюс» на тему того, что одна из крупнейших международных IT-компаний уходит из России. Но это только «фейк ньюс», — цитирует его слова РИА Новости.

По мнению главы Американской торговой палаты в РФ, компании из США не только сохраняют свой уровень присутствия на российском рынке, но и инвестируют в развитие. В качестве примера Родзянко привел строительство нового логистического центра компанией Procter & Gamble и новый завод по обработке титана компании Boeing.

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