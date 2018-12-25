Москва, 25 декабря, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В России могут быть снижены требования к банкам, работающим с так называемыми эскроу-счетами по новой схеме продажи жилья на стадии строительства. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ пишет 25 декабря «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Согласно тексту документа, к работе с эскроу-счетами (специальные счета, на которых размещаются средства покупателей до окончания строительства жилья) будут допущены кредитные организации с умеренным уровнем надежности (BBB-). Ранее такие банки должны были иметь кредитный рейтинг не ниже А-.

По представлениям правительства РФ, введение новых правил сделает финансирование строительства жилья доступнее, поскольку в России банков с рейтингом BBB — значительно больше, чем организаций с более высоким кредитным рейтингом А-.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон, уточняющий нормы и правила работы для участников долевого строительства.

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