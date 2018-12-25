Кемерово, 25 декабря, 2018, 08:11 — ИА Регнум. В Устав Кемеровской области будут внесены поправки — теперь наименование «Кемеровская область» станет равнозначным наименованиям «Кузбасс» и «Кемеровская область — Кузбасс». Решение принято на очередной сессии Совета народных депутатов региона в двух чтениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Совет народных депутатов Кемеровской области В Кемеровской области узаконят новый термин «Кузбасс»

Напомним, сделать равнозначными на всех уровнях два термина — «Кемеровская область» и «Кузбасс» ранее предложил губернатор региона Сергей Цивилёв. Он обратился к кузбассовцам с видеообращением, в котором предложил проголосовать «за» или «против» этой инициативы.

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Как сообщили ИА REGNUM в Совете народных депутатов Кузбасса, «принятию закона предшествовала большая работа по изучению общественного мнения». На сайте губернатора проводился опрос, в котором поучаствовали 70 684 жителя, 91% из них высказались «за» инициативу.

«Инициатива «Кемеровская область равно Кузбасс» была активно поддержана в коллективных письменных обращениях, поступивших в областной Совет. Всего их поступило 2 682. Это обращения от промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, общественных организаций и политических партий, религиозных конфессий. Также со словами поддержки к нам обратились администрации муниципальных образований, депутаты городских и районных Советов», — заявил председатель Совета Вячеслав Петров.

Изменения в Устав области вступят в силу после внесения Указом президента России соответствующих изменений в Конституцию страны. В Совете народных депутатов Кемеровской области уверили, что дополнительных затрат переименование не повлечёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв своё предложение сделать равнозначными два термина — «Кемеровская область» и «Кузбасс» — аргументировал тем, что впервые название «Кузбасс» — Кузнецкий угольный бассейн — было введено ещё в 1842 году русским учёным, геологом Петром Чихачевым. А в 1943 году уже появилось название «Кемеровская область» — когда почти весь угольный бассейн и ряд населённых пунктов были выделены из Новосибирской области в отдельный самостоятельный субъект. Цивилёв подчёркивал, что, несмотря на то, что во всех официальных документах употребляется название «Кемеровская область», на неофициальном уровне более популярен «Кузбасс».