Сергей Цивилёв предложил узаконить термин «Кузбасс»

Кемерово, , 13:22 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв обратился к кузбассовцам с видеообращением, в котором предложил обсудить инициативу — сделать равнозначными на всех уровнях два термина — «Кемеровская область» и «Кузбасс».

Он напомнил, что впервые название «Кузбасс» — Кузнецкий угольный бассейн — было введено в 1842 году русским учёным, геологом Петром Чихачевым, который по поручению императора Николая I оценил запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил карту.

Название же «Кемеровская область» появилось в 1943 году, когда почти весь угольный бассейн и ряд населённых пунктов были выделены из Новосибирской области в отдельный самостоятельный субъект.

Сергей Цивилёв подчеркнул, что во всех официальных документах употребляется название «Кемеровская область», но на неофициальном же уровне более популярен «Кузбасс».

"Если большинство кузбассовцев поддержат эту инициативу, будем обращаться в Областной совет народных депутатов с предложением внести изменения в Устав Кемеровской области. А затем обратимся к президенту России, чтобы он своим указом внёс соответствующие изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации», — сказал в обращении губернатор.