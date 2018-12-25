Мехико, 25 декабря, 2018, 04:17 — ИА Регнум. Авиакатастрофа стала причиной гибели губернатора штата Пуэбла (Мексика) Марты Эрика Алонсо, передает телеканал Televisa.

Martha Erika Alonso de Moreno Valle Марта Эрика Алонсо

Алонсо погибла во время рейса на вертолете, в котором также находился ее муж Морено Валье, мексиканский сенатор. Предположительно, его также нет в живых.

Комментируя ЧП, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет проведено расследование инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в аэропорту Тихуана (Мексика) пассажирский самолет при заходе на посадку столкнулся с беспилотником. Носовая часть самолета получила существенные повреждения.