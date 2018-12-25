Вашингтон, 25 декабря, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Новая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном — важное событие, которого президент США Дональд Трамп ждет с нетерпением, заявил американский лидер в Twitter.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Брифинг в канун Рождества с моей командой, работающей над Северной Кореей, — прогресс достигнут, — написал Трамп. — С нетерпением жду моего следующего саммита с председателем Кимом».

Напомним, Трамп встретился с Кимом в Сингапуре 12 июля 2018 года. Это была историческая встреча, по итогом которой Пхеньян согласился на полную денуклеаризацию в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря американский лидер заявил, что многих волнует вопрос, когда будет следующая встреча с северокорейским главой. Пока торопиться не нужно, отметил Трамп, утверждая, что «у нас всё просто замечательно».