Москва, 25 декабря, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Госпитализированного 24 декабря народного артиста РСФСР Сергея Юрского должны выписать в ближайшее время, сообщила его жена Наталья Тенякова в интервью Пятому каналу.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Сергей Юрский

Комментируя госпитализацию актера, она пояснила, что Юрского сочли нужным госпитализировать — у него поднялся сахар и была высокая температура.

«Ничего абсолютно страшного, я думаю, завтра или послезавтра уже выйдет», — пояснила Тенякова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Юрский был госпитализирован в Москве, в связи с чем 25 декабря был отменен спектакль «Предбанник» с его участием в Театре имени Моссовета.