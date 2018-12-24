Краснодар, 25 декабря, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа на летней кухне в станице Елизаветинской Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Luc Viatour Взрыв

Сообщается, что в результате взрыва пострадавший оказался под завалами, его смогли спасти очевидцы. После этого пострадавшего доставили в больницу. Отмечается, что после взрыва возник пожар, охвативший площадь 10 квадратных метров. В его тушении принимали участие 31 человек и 9 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря трое подростков пострадали в результате взрыва газового баллона в Жигулевске Самарской области. Инцидент произошел в гараже, из-за взрыва в нем частично обрушились железобетонные перекрытия. Подростки были госпитализированы.