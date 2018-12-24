ДНР, 25 декабря, 2018, 00:28 — ИА Регнум. В поселке Кутейниково в ДНР 24 декабря открыли 62-ю пожарно-спасательную часть Амвросиевского района, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Dnmchs.ru Личный состав 62-й пожарно-спасательной части

Согласно сообщению, пожарную часть открывал глава МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) генерал-лейтенант службы гражданской защиты АлексейКострубицкий. Пожарная часть была создана на базе части, расформированной при Украине в 1997 году.

Часть будет обслуживать 29 ближайших населенных пунктов, а работать в части будут 36 сотрудников МЧС.

Напомним, ранее спикер МЧС ДНР Наталья Гетова заявляла, что в республике с 2014 года в 8,5 раз выросло количество бомбоубежищ, теперь их в ДНР более 4,5 тыс.