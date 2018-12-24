Воронеж, 24 декабря, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Проект строительства метро в Воронеже будет реализован с «высокой долей вероятности». Об этом на пресс-конференции 24 декабря сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

«Голову на отсечение не даю, но с высокой долей вероятности проект будет реализован. 15 января в Воронеж приедут коллеги из японской компании Nikken sekkei ltd, которая занимается проектированием подобных объектов. За этой темой следит правительство РФ, проект в Минтрансе курирует заместитель министра, я с ним встречаюсь 27 декабря», — рассказал Гусев.

Глава региона подчеркнул: вопрос не в технических решениях, а в финансировании — стоимость проекта, по разным оценкам, варьируется от 40 до 70 млрд рублей.

Отвечая на вопрос о возможности привлечения кредитных средств японских банков, глава региона отметил, что подобное предложение поступило от китайской компании, однако принимать его власти пока не спешат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года в Воронеже реализуется масштабный российско-японский пилотный проект в сфере городского благоустройства, в частности, уже реализованы проекты «Умные светофоры», «Умный дом». Возможность строительства метро в Воронеже обсуждается с апреля 2017 года. Ранее глава региона не исключал, что строительство начнется в ближайшие три года.