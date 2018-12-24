Анкара, 24 декабря, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Анкара планирует тесно координировать свои операции на территории Сирии к востоку от Евфрата с Россией, заявил 24 декабря на брифинге пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Армия Турции

По его словам, действия турецких военных восточнее Евфрата будут координироваться с Россией дополнительно, так как координация по другим вопросам продолжается в обычном порядке.

«С Россией мы будем тесно сотрудничать, координируя действия относительно востока от Евфрата, дополнительно к уже существующей координации», — сказал Калын.

Кроме того, пресс-секретарь турецкого президента отметил, что в ближайшие дни в Турцию приедет военная делегация США для обсуждения вопросов о координации операций в Сирии. По словам Ибрагима Калына, решение президента США Трампа о выводе американских войск из Сирии создает перспективу образования вакуума, удобного для «террористических организаций».

«В ближайшие недели мы увидим бурное развитие событий», — подчеркнул Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после решения Трампа вывести войска США из Сирии.