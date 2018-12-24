Горно-Алтайск, 24 декабря, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Нетрезвый депутат райсовета оскандалился в Чемальском районе Республики Алтай, устроив дебош в кафе после корпоратива. По данному факту проводят проверку органы правопорядка.

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Предварительно установлено, что инцидент произошёл вечером 22 декабря. Народные избранники распивали спиртное в местном кафе. Застолье завершилось, депутаты разошлись по домам, но один из них вернулся в кафе и продолжил праздновать. Через некоторое время ему принесли счёт, однако мужчина отказался платить за выпитое им спиртное.

Как передают «Новости Горного Алтая», официант пригласила управляющую, которая пыталась вразумить депутата. В ответ он начал оскорблять присутствующих и нанес 40-летней женщине удар рукой по голове. За женщину заступилась выступавшая в тот вечер в кафе певица. Парламентарий попытался ударить и её, но она успела увернуться, и удар пришелся ей в плечо. За женщин попытался заступиться 14-летний родственник одной из потерпевших. Парламентарий схватил подростка за одежду и дважды ударил его кулаком по лицу.

После этого потерпевшие убежали от депутата и заперлись на кухне, сообщив об инциденте в полицию. В настоящее время по их заявлениям проводится проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года инцидент с местным депутатом произошёл в подмосковном посёлке Ельдигино. Парламентарий проверял работу подрядчиков на территории школьного стадиона и в ходе этой проверки сделал замечание подросткам за их шумное, на его взгляд, поведение. В ходе произошедшего конфликта депутат позволил себе дать пощечину подростку.

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