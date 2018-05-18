Пятница, 18 Мая 2018 года
21:51:17 МСК

Из «Единой России» исключат депутата, ударившего ребенка

Общество

Инцидент произошел в Московской области

Из «Единой России» исключат депутата, ударившего ребенка
Насилие

Красногорск, 18 мая 2018, 20:38 — REGNUM  Отделение партии «Единая Россия» в Московской области намерено приостановить членство в политической организации депутата городского поселения Лесной Пушкинского района Андрея Одинцова, который дал пощечину школьнику. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба подмосковного отделения «Единой России».

На днях в подмосковном поселке Ельдигино произошел вопиющий инцидент. Депутат Одинцов проверял работу подрядчиков на территории школьного стадиона в поселке и в ходе этой проверки сделал замечание подросткам за их шумное, на его взгляд, поведение. В ходе произошедшего конфликта Одинцов позволил себе дать пощечину подростку.

Родители пострадавшего ребенка собираются подать в суд на депутата Одинцова. Сам он ситуацию никак не комментирует.

Временно исполняющий обязанности руководителя исполкома Пушкинского местного отделения «Единой России» Коба Паикидзе заявил, что местная партийная ячейка в курсе инцидента и считает, что он до конца «не исчерпан».

«Членство Андрея Одинцова в партии будет приостановлено на ближайшем политсовете до выяснения обстоятельств и вынесения официальными органами решения по данному поводу», — заявил Паикидзе.

Руководитель регионального исполнительного комитет подмосковного отделения «Единой России» Денис Перепелицын заявил, что региональная партийная организация резко осуждает данный поступок и считает его совершенно недопустимым для статуса депутата.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить