Кемерово, 24 декабря, 2018, 13:40 — ИА Регнум. В Кузбассе возобновится вечернее авиасообщение с Москвой — авиакомпания «Икар» будет выполнять рейсы до аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, сообщают местные СМИ со ссылкой на справочную аэропорта имени А.Леонова.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кемеровский аэропорт им. А.А. Леонова

Напомним, что последний регулярный вечерний рейс из Кемерова до Москвы вылетел 9 декабря. «Икар» и «Аэрофлот» прекращение вечернего авиасообщения между Кемеровом и Москвой объяснили низким пассажиропотоком.

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Первый вечерний рейс после перерыва вылетит 25 декабря в 21:35 (время местное).

«Рейс до аэропорта Шереметьево будет выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время прилета — 22:10. Из Москвы воздушный борт будет вылетать по этим же дням, но утром, — в 12:30. Вместимость самолета — 110 пассажирских мест», — пояснили в справочной аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, после прекращения вечерних рейсов в Москву власти Кузбасса заявили, что уже пытаются решить проблему. В администрации региона отмечали, что подготовили письма в 11 авиакомпаний «о рассмотрении возможности организации вечерних рейсов направлением «Кемерово — Москва» и «Новокузнецк — Москва», а также, что направили заявку в авиакомпанию S7 в Росавиацию для выполнения субсидированного маршрута «Новокузнецк — Новосибирск». Его планировалось стыковывать с рейсом «Новосибирск — Москва».

Отметим, что два вечерних авиарейса из Кемерова в Москву были запущены осенью 2018 года. Но уже в середине ноября авиакомпании, а рейсы осуществляли «Аэрофлот» и «Икар», сообщили, что с 9 декабря 2018 года из-за низкого пассажиропотока вечерние перелёты в Москву будут прекращены.

Авиакомпания «Икар» заявила, что в период с 28 октября по 9 ноября понесла около 10 млн рублей убытков.

Позже стало известно, что «Икар» планирует возобновить вечерние рейсы на время новогодних каникул, но они не будут ежедневными: вылеты были запланированы на 25, 27, 29, 30 декабря 2018 года и 1, 3, 5, 6, 7 и 8 января 2019 года.