Москва, 24 декабря, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Быстро и эффективно правительство РФ действует только в тех ситуациях, когда нужно снизить уровень жизни населения, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, заявившего в интервью RT о том, что РФ поддерживает планы ЕС по усилению международного статуса евро и что переход с доллара на евро может быть одной из сфер сотрудничества РФ с ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

«Это достойное завершение всей компании по дедолларизации, — сказал Делягин. — С 2006 года нам рассказывают про повышение значения рубля. В 2006 году нам начали рассказывать про расширение сферы его использования для расчётов. Нам говорят, что нужно прилагать усилия для расширения доли торговли национальными валютами, но это заканчивается разговорами о том, что мы просто с долларов будем переходить на евро. Но сразу возникает вопрос — а почему не на швейцарские франки? Может быть, ЕС обещает какие-то преференции? Судя по тому, что Орешкин говорит, нет. Переговоров на этот счёт до сих пор не велось».

В целом, по мнению Делягина, всё это производит грустное впечатление.

«Правительство РФ достаточно быстро и эффективно действует только в том, что касается снижения уровня жизни граждан РФ и разрушения их повседневной среды обитания, — уточнил экономист. — Это правительство не вызывает ничего, кроме брезгливости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, заявление Орешкина о стремлении РФ усиливать евро отражает две очень важные тенденции. Во-первых, что российское руководство признало идею с переходом к расчётам в национальных валютах провалившейся. Во-вторых, российские элиты, как полагает Кагарлицкий, собираются продолжить вывод денег из экономики, для чего финансовые ресурсы должны обращаться в одну из резервных валют. Будет ли этот ресурс в виде доллара или евро — не имеет значения.