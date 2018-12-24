Москва, 24 декабря, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Мировой судья в г. Химки вынес судебный приказ о взыскании земельного налога с Владимира Ш., умершего задолго до этого в возрасте 82 лет. Основанием для вынесения судебного акта явилось требование налоговой инспекции об оплате земельного налога за участок, который Владимиру Ш. никогда не принадлежал. Известно об этом стало только теперь, когда супруга умершего Антонина Ш. получила по почте судебный акт суда, а сам акт принят в августе 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Антонина Ш.:

«После смерти мужа пришло письмо из налоговой инспекции о том, что есть какая-то задолженность за земельный участок, которого у мужа никогда не было. Я пошла в налоговую, объяснила, что не было у нас никогда такого участка, показала документы. Мне сказали, что это ошибка, они ее исправят и платить ничего не надо. И вот пришло письмо уже из суда. Оказывается, налоговая инспекция ничего не исправила, передала документы в суд, и суд взыскал, даже не проверив, жив человек или нет. Должен же был суд увидеть год рождения ответчика, ему же 82 года было. И даже не усомнился, пенсионер он или нет. Пенсионеры ведь имеют какую-то льготу по уплате земельного налога».

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