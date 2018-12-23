Москва, 23 декабря, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Театр Наций поставит спектакль «Любовницы» по роману современной австрийской писательницы Эльфриды Елинек, сообщает 21 декабря телеканал «Культура».

Theatreofnations.ru Афиша

Спектакль расскажет истории женщин, четко просчитавших свою жизнь до каждых мелочей: свадьба, дом ребенок. Однако все планы идут коту под хвост, когда в дело вмешивается то, что невозможно просчитать и измерить — любовь.

Напомним, Эльфрида Елинек известная австрийская писательница, драматург, поэтесса и литературный критик. За свое творчество она удостоилась Нобелевской премии по литературе в 2004 году.