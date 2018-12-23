Пекин, 23 декабря, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» оказался сильнее в противостоянии с хоккеистами «Куньлунь» в мачте регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 23 декабря Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Гол!

Встреча прошла в Шанхае и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей из Подмосковья. Счет в матче открыли хозяева после точного броска на 15-й минуте Майкла Латты.

Однако на этом удача отвернулась от хозяев и уже к ближе к концу второго периода (37-я минута) гости шайбой Егора Воронкова счет сравняли, а в середине третьего, после гола Александра Евсеенкова на 48-й минуте, вышли вперед.

Последняя шайба «Витязя» оказалась в пустых воротах шанхайской команды за 20 секунд до финальной сирены после удара ещё одного представители гостей Никиты Выглазова.

Для «Витязя» это шестая подряд победа, а для «Куньлунь» — третье поражение подряд. 25 декабря обе команды проведут ещё по одной игре в КХЛ: «Витязь» поедет в гости в Хабаровск к «Амуру», а «Куньлунь» примет у себя санкт-петербургский клуб СКА.