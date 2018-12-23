Барселона, Испания, 23 декабря, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Футбольный испанский клуб «Барселона» переиграл всухую команду «Сельта» в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает 23 декабря Sport 24.

(сс) John Seb Barber Эмблема футбольного клуба «Барселона»

Матч проходил на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне и закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами в матче отметились Усман Дембеле, на 10-й минуте открывший счет во встрече, и Лионель Месси, поразивший ворота соперника на последней минуте первого тайма.

Это четвертая подряд победа всухую «Барселоны» в чемпионате и по итогам игры команда занимает первое место, опережая идущий на втором месте клуб из Мадрида «Атлетико» на три очка. «Сельта» находится на десятой позиции в турнирной таблице.

В следующем туре «Барселона» поедет 6 января в гости к «Хетафе», а «Сельта» 7 января примет у себя команду «Атлетико» из Бильбао.