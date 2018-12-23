Москва, 23 декабря, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева рекомендовала не перегружать школьников в Новый год. Об этом чиновница заявила в беседе на «деловом завтраке» в «Российской газете».

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

Васильева призвала родителей и учителей не слишком сильно нагружать детей домашними заданиями на период новогодних праздников.

«Лично я считаю, что этого делать не нужно: мы и так достаточно нагружены», — сказала Васильева.

Она подчеркнула, что у детей и взрослых должно быть время на то, чтобы отдохнуть, отвлечься от работы, провести время с семьей, тем более, когда речь идёт о так празднике, как Новый год.

«С другой стороны, каждый родитель знает, в чем ребенку нужно приложить больше усердия, нужна ли ему помощь», — пояснила министр просвещения.

Приступать к домашнему задания Васильева рекомендовала после нескольких первых дней каникул и праздников. Да и в этом случае лучше не усердствовать чрезмерно, а ограничиться совместным чтением и повторением пройденного.

«Но в целом я за то, чтобы дети в праздники больше отдыхали», — резюмировала Васильева.