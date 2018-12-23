Джакарта, 23 декабря, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Мощная волна цунами, обрушившаяся на побережье Индонезии 22 декабря, смыла группу музыкантов прямо во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг. Об этом сегодня сообщает TribunJakarta.com.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Последствия цунами

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волна цунами обрушилась на побережье Индонезии в субботу в 21:27 по местному времени (17:27 мск). По предварительным данным, цунами возникло из-за подвижки морского дна в результате извержения вулкана Кракатау.

На данный момент известно о как минимум 43 погибших и почти 600 пострадавших. Не исключено, что число жертв возрастет.

В сети интернет появились шокирующие кадры, как цунами буквально смывает сцену, на которой выступала группа Seventeen. На кадрах видно, как волна разрушает находящуюся на берегу сцену, когда на ней выступают музыканты. Фронтмен группы Дилан Сахара числится пропавшим без вести.

https://twitter.com/HelianaBie/status/1076666594275733504