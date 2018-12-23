Берлин, 23 декабря, 2018, 03:58 — ИА Регнум. США оказывают давление на участников проекта газопровода «Северный поток — 2», чтобы отменить его строительство и поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Welt am Sonntag.

Nord-stream2.com Трубы для газопровода

Он заявил, что Соединенные Штаты выступают против газопровода не по причине «любви к Украине», а из-за желания поставлять свой СПГ в Германию. По его словам, Германия, несмотря на союзнические отношения с США, не должны позволять Вашингтону диктовать экономические условия.

Шредер считает, что если США будут запрещать торговлю с Ираном, Китаем и Россией, то в скором времени у Германии не останется стран, с которыми можно будет выстроить экономическое сотрудничество.

«Это неприемлемо для Германии, которая зависит от экспорта», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря представитель госдепа США Роберт Палладино поприветствовал решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций. Он добавил, что Соединенные Штаты вместе со своими европейскими союзниками продолжат давление на Россию с целью отменить строительство газопровода «Северный поток — 2».