Москва, 23 декабря, 2018, 02:05 — ИА Регнум. В районе Солцево российской столицы в двух частных домах, стоявших по соседству, случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Сообщается, что возгорание произошло на 6-м Дачно-Мещерском проезде в районе 19:47 по московскому времени. Огнем была охвачена площадь около 80 квадратных метров.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. После ликвидации возгорания сотрудники спасательных служб обнаружили погибшего в одном из горевших домов. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в девятиэтажном доме на Медынской улице в Москве случился пожар, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В результате пожара погибли двое детей.