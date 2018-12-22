Псков, 22 декабря, 2018, 21:18 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 22 декабря, работники государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» вышли на митинг против привлечения частных перевозчиков к работе на маршрутах, которые обслуживало их предприятие. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном совете профессиональных союзов, митинг в самом центре города, у памятника княгине Ольге, собрал около 600 участников.

Sovprofpskov.ru Митин в защиту областного автопарка в Пскове

Водители автобусов, которые работали на городских маршрутах, проезжая мимо, поддерживали протестующих гудками. Акцию протеста работников областного автопарка также поддержали представители КПРФ и партии «Яблоко».

На митинг протестующие вышли с плакатами «Руки прочь от автопарка!», «Пскову — нормальные автобусы!», «Маршруты отнимают, планы завышают!», а также требованиями вернуть предприятию отдельные маршруты, уже переданные частным перевозчикам.

Механик «Псковпассажиравтотранса» Игорь Кузьмин, выступая на митинге, сравнил ситуацию в Пскове с новгородским предприятием «Автобусный парк», где его работу власти пытались восстановить, «привлекая для работы на маршрутах автобусы, которые уже являются музейными экспонатами».

Протестующие выступали против того, что руководство предприятия приглашает в Псков московских перевозчиков, а сотрудники «Псковпассажиравтотранса» вынуждены работать на невыгодных и несамоокупаемых маршрутах. Говорили и о замене автобусов на неудобные маршрутки.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова заявила о давлении на трудовой коллектив областного автопарка.

«Нам известно об угрозах со стороны работодателя перевести работников с 1 января на срочные трудовые договоры до 3 месяцев для основного состава работников. Мы ответственно заявляем, что это не пройдёт. Такие действия являются незаконными, и мы найдем возможности достучаться до президента РФ», — заявила Ульяна Михайлова.

По итогам состоявшегося митинга была принята резолюция в защиту ГППО «Псковпассажиравтотранс». В нём говорится о неподъёмной кредиторской задолженности предприятия, о «чехарде» в управлении предприятием и проблемах с выплатой зарплаты его работникам. Участники митинга требуют от власти спасти предприятие от банкротства и «остановить фактический захват государственных ресурсов ГППО «Псковпассажиравтотранс» со стороны частного перевозчика ООО «СтарТранс».

Отметим, что и.о. генерального директора «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец 18 декабря представил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову концепцию развития автотранспортного предприятия. План первоочередных мероприятий подразумевает анализ текущего состояния предприятия и действующей маршрутной сети по всем направлениям, определение оптимального транспортного заказа (количество и регулярность рейсов, интервал движения) и его расчёт в соответствии с нормативной базой. Также новый подход подразумевает единую тарифную политику на пассажирские перевозки на всей территории Псковской области.

Одним из способов сокращения расходов Николай Киянец назвал повышение производительности труда за счет изменения механизмов работы.

Напомним, «Псковпассажиравтотранс» находится в кризисной ситуации последние несколько лет. Предприятие накопило долг на сумму более 500 млн рублей, большая часть долга — 320 млн рублей — по налогам и страховым взносам. Задолженности по зарплате удалось погасить благодаря дополнительным субсидиям из регионального бюджета. На предприятии работает более 1600 человек.

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