«Псковпассажиравтотрансу» выделяют миллионы для выплаты долгов по зарплате

Псков, , 18:00 — REGNUM Руководство государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» погасило задолженность по зарплате перед своими сотрудниками за август и выплатило аванс за сентябрь благодаря субсидии из бюджета региона. Как сообщили сегодня, 15 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, речь о субсидии в сумме 17 млн рублей, которая была выделена по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«С сегодняшнего дня на средства субсидии мы планомерно начали выплачивать зарплату за сентябрь в соответствии с коллективными договорами», — сообщил и.о. генерального директора госпредприятия Николай Киянец.

В прокуратуре Псковской области добавили, что проверка соблюдения прав работников «Псковпассажиравтотранса» на своевременное получение заработной платы показала, что заработную плату за сентябрь 2018 года своевременно не получили 1872 работника предприятия. Общая сумма задолженности превышает 7,5 млн рублей. Долги по зарплате были выплачены в полном объёме после представления в адрес руководства предприятия, внесённого прокурором Пскова.

Напомним, «Псковпассажиравтотранс» находится в кризисном ситуации последние несколько лет. На предприятии сменили руководителя и, помимо восстановления нарушенных трудовых прав работников, также решают вопросы обновления автопарка и создания единой транспортной системы на территории Псковской области.

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