Санкт-Петербург, 22 декабря, 2018, 20:28 — ИА Регнум. В Петербурге почти пять тысяч дедов-морозов в субботу, 22 декабря, поучаствовали в III Международном новогоднем забеге. Старт им дал главный Дед Мороз страны, который спустился на Дворцовую площадь на «воздушном шаре» и зажег самую большую городскую ёлку, передает корреспондент ИА REGNUM.

Публику у Зимнего дворца принялись развлекать еще днем, впрочем, основные массы детей и их родителей повалили на Дворцовую ближе к вечеру. Судя по словам ведущего концерта, Всероссийского Деда Мороза здесь ждали еще с 17:00, но он задерживался — поздравлял ребят, которые на праздник сами прийти не могли.

Скрасить ожидание помогала во всех смыслах разношёрстная компания: оставшийся с Мундиаля волк-талисман Забивака, Пятачок, пара медведей, обычный волк и желтый миньон. Ведущий Морозко пригласил на сцену Снегурочку, но особый успех у зрителей имела Эльза из диснеевского мультфильма «Холодное сердце», которая бесстрашно вышла в минус 17 градусов в струящемся блестящем платье, чтобы спеть Let it go.

По традиции не обошлось и без русских народных песен и плясок, которые перемежались выступлениями под электронную музыку. Зрителям жанры были безразличны, они пританцовывали под всё что угодно — лишь бы не окоченеть до смерти.

Со сцены периодически взывали к Деду Морозу, но тщетно. Зато на другой стороне площади, в арке Главного штаба, уже собирались толпы в красных тулупах. Эти дедушки, может, были не настоящие, но могли взять количеством. Многие пришли поучаствовать в забеге целыми семьями.

«Это уже семейная традиция, мы бегаем не первый год», — гордо сообщили корреспонденту ИА REGNUM марафонцы — мама, папа и еще крошечный дед-мороз в коляске. Хотя из нее пора было выбираться: до взрослого забега должны были стартовать дети. По впечатлению очевидцев, таких набралось почти две сотни.

По сигналу они высыпались как горох из арки в сторону Александрийского столпа. Всё смешалось. Дети вопили. Родители, потерявшие из виду своих «дедушек», кричали еще громче. Но всё завершилось благополучно, финиш был достигнут минуты за три.

Неунывающие артисты пытались развлечь маящуюся ожиданием публику, которая, кажется, стала потихоньку примерзать к заснеженной брусчатке. В какой-то момент ведущие в качестве интерактива предложили зачем-то побороться с интернетом, лайками и дизлайками, а также другими злыми волшебниками.

Наконец под барабанную дробь началась самая грандиозная часть вечера. Морозко объявил о появлении врио губернатора Петербурга Александра Беглова и спикера городского ЗакСа Вячеслава Макарова.

«Господи, а они-то нам зачем нужны в Новый год?» — рассмеялась одна из петербурженок. Пританцовывающие от холода соседи ее поддержали.

Но Беглов и Макаров все-таки выступили с речами, хоть и, к их чести, краткими. Врио губернатора, например, напомнил, что благодаря Петру I Новый год в России отмечают вот уж 320 лет. Юных петербуржцев он призвал в каникулы оттаскивать родителей от телевизоров, вести на улицу с санками и салазками.

Юные петербуржцы градоначальника не слышали. Они умаялись и уже перекатывались поленцами по земле, рисовали снежных ангелов или носились с воплями, сшибая друг друга. Родители глядели с нескрываемой завистью: они тоже мерзли, но ничего подобного позволить себе не могли.

Вдруг в небе над Зимним дворцом возник воздушный шар. В нем — чудо! — сам Дед Мороз из Великого Устюга, преодолевший тысячи километров. Толпа возликовала, долгое ожидание было вознаграждено.

«Петербург стал восемнадцатым городом в моем путешествии по России. И я счастлив поздравить вас с Новым годом!» — пробасил волшебник.

На Дворцовой наконец зажглась главная городская ёлка. Разумеется, только с третьего раза. Затем Дед Мороз начал обратный отсчет до стартового свистка забега взрослых «дедушек». И вот тысячи бородатых бегунов в красных тулупах, шапках и штанах бросились из арки Главного штаба!

Сплошной алый поток двинулся вокруг Александровской колонны, по Миллионной улице и набережной реки Мойки, чтобы завершить забег там же, где и начал.

Мероприятие стало одним из самых массовых костюмированных забегов за всю историю России. Среди дедов-морозов оказались не только петербуржцы, но и жители Ленобласти, Москвы, Казани, Иваново, Чебоксар, Самары, Томска, Новосибирска, Мурманска и Пскова.

Кроме того, на старт также вышли и зарубежные гости из Германии, Японии, Франции, Великобритании, Италии, Бразилии, Канады, Финляндии, Турции, Австрии, Казахстана, Белоруссии и Украины.

Но еще лучшую скорость, чем деды-марафонцы, показали замерзшие зрители. Как только забег стартовал, они припустили в сторону метро.

