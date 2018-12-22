Великий Новгород, 22 декабря, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на выездном заседании правительства региона в мэрии Великого Новгорода процитировал слова президента Владимира Путина с большой пресс-конференции, которыми, по его мнению, должны руководствоваться власти региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Никитин отметил, что президент подчеркнул необходимость коренных изменений во многих отраслях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Никитин

«Позвольте мне процитировать главу государства: «Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего». И вот этими словами президента мы с вами должны руководствоваться, не ставя перед собой средненьких задач, а стараясь решать задачи с прицелом на выходы в лидерские позиции по всем направлениям», — заявил губернатор Новгородской области.

Андрей Никитин отметил, что «где-то у нас стартовые условия чуть хуже, чем в среднем по стране».

«Давайте себя настроим на то, что показатели мы должны перевыполнять, чтобы иметь возможность просить дополнительного финансирования, чтобы осваивать деньги быстрее, чтобы создать необходимую инфраструктуру быстрее и развиваться более опережающими темпами», — отметил новгородский губернатор.

Он также обратил внимание членов регионального правительства на слова президента о необходимости жёсткого контроля за исполнением проектов в рамках нового «майского» указа.

Напомним, 20 декабря в Москве прошла большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства ответил на десятки вопросов представителей как крупных зарубежных и федеральных СМИ, так и журналистов из регионов России.

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