Германия, 22 декабря, 2018, 14:08 — ИА Регнум. На шахте Проспер-Ханиэль в немецком Боттропе (Рурский каменноугольный бассейн) 21 декабря был добыт последний кусок каменного угля в Германии. Для шахтеров — это день траура. Но правительство земли Северный Рейн — Вестфалия и председатель Европейской комиссии подчеркивают: уголь — это история успеха для Германии и Европы, передает канал n-tv.

(сс) hangela Шахта

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул значение добычи немецкого угля для Европы. Без угля и стали не было бы пути для европейского объединения. «Уголь и процветание неразделимы», — сказал он перед началом церемонии в Боттропе, куда были приглашены 500 политиков, бизнесменов, деятелей культуры.

С добычей последнего куска угля эпоха немецкой угольной промышленности подходит к концу. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер получил в свои руки эти последние добытые 7 кг сухого угля. По его словам, это не просто уголь, а «часть истории».

«Это день траура для вас», — обратился президент к шахтерам.

«Сегодня — черный день», — вторил за ним глава угледобывающего концерна RAG Петер Шримпф. Добыча каменного угля в Германии прекращается «окончательно и бесповоротно». Трудно выразить словами, «что чувствуют наши шахтеры сегодня».

Глава правительства земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет отметил значение «черного золота» для региона: именно ему жители обязаны процветанием и тысячами рабочих мест.

Решение о прекращении добычи угля было принято в Германии в 2007 году. В то время на шахтах работали около 33 тыс. человек. В этом году было добыто около 2,6 млн тонн угля, а в 1950-х добыча превышала 150 млн тонн в год.

После закрытия последней угольной шахты в Германии использование каменного угля в энергетике и сталелитейной промышленности не прекратится: уголь будет поставляться из-за рубежа.