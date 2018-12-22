Москва, 22 декабря, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Выделение США Украине 10 млн долларов после провокации в Керченском проливе в Совфеде расценили как желание Штатов откупиться от республики, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

«США, похоже, просто откупились от Украины. Это, пожалуй, все, что может ожидать от них Киев в связи с инцидентом в Керченском проливе. Вступать в реальное противостояние с Россией с использованием собственных сил и средств они не намерены», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, «подталкивание Украины на различные провокации, несомненно, будет продолжено».

«Понятно, что вся затея с дополнительной военной помощью Украине носит очевидную антироссийскую окраску. Конечно, здесь не обошлось без Великобритании, которая в области русофобии уверенно удерживает мировое лидерство. Что касается вхождения в эту троицу Литвы, то невольно вспоминаются Никеша с Владей из «Двенадцати стульев», которые пожертвовали Остапу восемь рублей на беспризорных детей. Но зато оказались причастны», — указал парламентарий.

Клинцевич уверен, что «военно-морскому потенциалу Украины никакая помощь не пойдет впрок».

США выделят 10 млн долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино. Транш должен одобрить Конгресс США.