Сиэтл, США, 22 декабря, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Американская компания Amazon, владеющая одноимённым сервисом интернет-торговли, приобрела 10 самолётов Boeing 767−300. Об этом сообщает TechCrunch.

Павел Латышов ИА Красная Весна Кабина авиалайнера

Amazon использует грузовые самолёты для доставки грузов в партнёрстве с Air Transport Services Group. Эта компания выкупает пассажирские самолёты, списываемые авиакомпаниями, и перестраивает их в грузовые.

После закупки 10 Boeing 767 воздушный флот Amazon насчитывает 50 самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года компания Amazon заняла третье место в мире по рыночной капитализации с показателем $736,8 млрд.