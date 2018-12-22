Вена, 22 декабря, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Стрельба в центре австрийской столицы 21 декабря могла быть разборкой двух мафиозных кланов с Западных Балкан, пишет газета Kronen Zeitung.

Цитата из к/ф «Охотники на гангстеров». реж Рубен Фляйшер. 2013. США Разборки

При стрельбе был убит 31-летний Владимир Роганович. Предположительно, он являлся членом преступной группировки «Кавацки клан». Ранее он был признан виновным в подлоге документов. Сербские и черногорские средства массовой информации сообщили, что Роганович был судим за незаконное хранение оружия в Черногории.

Имя второй жертвы не сообщается. За жизнь раненого борются австрийские врачи. Свидетели сообщили, что видели преступника и его жертв вместе за обедом, в ходе которого произошла ссора.

Вероятно, речь идет о разборках двух преступных банд из черногорского города Котор. Раздел наркобизнеса уже привел к нескольким кровавым разборкам в Белграде, Валенсии, в городах Черногории.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла у ресторана Figlmüller. В это время в центре города было много людей — жители и гости Вены гуляли в преддверии Рождества. Полиция исключила версию террористического акта.