Москва, 22 декабря, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Работа по извлечению данных из московской лаборатории российского антидопингового агентства (РУСАДА) экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) не была завершена, об этом сообщается в распространенном 22 декабря пресс-релизе WADA.

(сс) DarkoStojanovic Лаборатория

В сообщении пресс-службы WADA подчеркивается, что доступ в московскую лабораторию был, как это и планировалось, обеспечен и в данный момент решается вопрос об извлечении требуемых WADA данных и их вывозе из России.

«Однако команда не сможет завершить свою работу в установленный срок из-за проблем с оборудованием, которое используется для извлечения», — сообщает пресс-служба WADA.

Также в сообщении отмечено, что команда экспертов организации готова приступить к полному извлечению данных их московской лаборатории, в случае если российской стороной будет оперативно решен вопрос с оборудованием экспертов.

Препятствием для завершения извлечения данных из лаборатории РУСАДА в Москве стало то, что оборудование, используемое экспертами WADA для такого извлечения, не прошло сертификацию в соответствии с законодательством России.

Глава группы экспертов WADA Хосе Антонио Паскуаль готовит официальный отчет в комитет по соответствию организации, очередное заседание которого, посвященное РУСАДА, намечено на 14−15 января 2019 года.

Отметим, ранее WADA согласилось вернуть РУСАДА статус и восстановить его во всех правах в случае, если российская сторона предоставит экспертам организации доступ к допинг-пробам российских спортсменов, находящихся в московской лаборатории российской антидопинговой организации.