Саскачеван, Канада, 22 декабря, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту канадского Саскатуна, сообщает телеканал CTV.

(сс) Bulent KAVAKKORU Самолет авиакомпании Delta

Причиной произошедшего называется непогода, в частности, сильный ветер и гололёд. На борту самолета находились 74 пассажира и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Пассажиры самостоятельно покинули самолет по трапу и переместились в аэропорт. Их отправят в Миннеаполис (штат Миннесота, США) другим рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря американский легкомоторный самолет Kodiak 100, следовавший рейсом из Анкориджа в японский Саппоро, выкатился за пределы ВПП в аэропорту Камчатки. Сообщается, что американский самолет приземлился на Камчатке для дозаправки, однако при заходе на посадку у авиасудна слетела с колеса шина. Пострадавших не было.