Вашингтон, 22 декабря, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран пытались повлиять на ход промежуточных выборов в конгресс США в ноябре 2018 года, сообщает Reuters.

Army.mil Выборы в США

Он заявил, что вышеупомянутые страны вмешивались в выборы якобы для «продвижения своих интересов». Он подчеркнул, что пока не располагает данными о том, что вмешательство в выборный процесс было успешным. В частности, не были обнаружены операции, которые могли бы изменить результаты подсчета голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября глава миссии ОБСЕ, занимавшейся мониторингом выборного процесса в США 6 ноября 2018 года, заявил, что никаких признаком иностранного вмешательства выявлено не было. Он также подчеркнул, что, несмотря на отсутствие фактов прямого вмешательства, злоумышленники могли пытаться повлиять на ход выборов через распространение информации в соцсетях.