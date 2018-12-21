Вена, 22 декабря, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина начал стрельбу по посетителям в ресторане «Figlmuller» в столице Австрии Вене, сообщает телеканал Oe24.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Сообщается, что неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения и был госпитализирован.

Преступник скрылся с места преступления, однако позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его личность пока не разглашается. Полиция версию террористического акта отрицает.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря во французском Страсбурге 29-летний мужчина обстрелял охрану и посетителей ярмарки. В результате стрельбы погибли пять человек, больше десяти получили ранения разной степени тяжести.