Москва, 22 декабря, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выделил самых активных депутатов, назвал самый продуктивный комитет и самый долгожданный закон.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Володин ответил на три блиц-вопроса. Первый касался самых активных парламентариев на пленарных заседаниях за осеннюю сессию.

«На мой взгляд, в эту сессию самыми активными в зале пленарных заседаний были депутаты Андрей Альшевских (Единая Россия), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Валерий Гартунг (Справедливая Россия)», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Также Володин назвал самый продуктивный комитет сессии. Им, по мнению спикера нижней палаты парламента, стал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Подводя итоги законотворческой работы, Володин выделил самый долгожданный и поддержанный всеми фракциями закон сессии.

«Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны. Он был поддержан всеми фракциями Госдумы», — заявил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума завершила осеннюю сессию, всего за 25 лет работы Госдума приняла более 8 тыс. законопроектов. Закон об отмене национального роуминга был внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия».