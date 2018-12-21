Луганск, 21 декабря, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) настаивают на проведении обмена пленными в формате «всех на всех», заявила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Кобцева, сообщает 21 декабря «Луганский информационный центр».

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По ее словам, Украина не придерживается Минских соглашений, в которых четко прописано, что обмен пленными должен проводиться в формате «всех на всех». Вместо этого политики Украины устраивают предвыборные манипуляции, предлагая обменять то «66 на 19», то «72 на 19». Причем до Нового года Украина месяцами вообще не предпринимала никаких шагов для проведения обмена, отметила Кобцева.

Напомним, Киев не выполняет Минские соглашения с того самого момента, как они были заключены в 2014 и 2015 годах. Западные «партнеры» Украины закрывают на это глаза, а киевский режим цинично обвиняет в нарушениях договоренностей республики Донбасса.