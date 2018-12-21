Мадрид, 21 декабря, 2018, 22:28 — ИА Регнум. В ходе акций протеста, организованных в Барселоне радикальными каталонскими сепаратистами, были задержаны 11 членов Комитетов по защите республики (СDR). Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает испанское издание El Mundo.

Javi Sánchez de la viña Беспорядки в Барселоне

Арестованных обвиняют в публичных беспорядках, причинении ущерба и столкновениях с полицией. В частности, сторонники независимости региона сносили заграждения, бросали в стражей порядка камни и другие объекты. У одного из протестующих были при себе ингредиенты для «коктейлей Молотова». Всего в результате стычек с активистами CDR пострадали 28 полицейских.

Гнев сепаратистов вызвало проведение в столице Каталонии совета министров во главе с действующим испанским лидером Педро Санчесом. Угрозы сорвать это мероприятие и покрыть регион баррикадами зазвучали еще на прошлой неделе. В ответ власти пошли на беспрецедентные меры предосторожности, окружив здание Llotja de Mar, где заседало правительство, тройным кордоном полицейских.