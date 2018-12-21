Феодосия, Крым, 21 декабря, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Российский военный фрегат с вертолетом на борту движется мимо берегов Крыма к Азовскому морю. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Макаров»

По данным агентства, боевой корабль был замечен на расстоянии 1,5 морской мили от берега Крыма в районе Феодосии. При этом на борту фрегата замечен вертолет. Стоит отметить, что под описание очевидца подходят три ракетных сторожевых корабля проекта 11 356, которые находятся в составе Черноморского флота России, — это «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович».

Все эти три судна несут на борту по одному вертолету Ка-27. Кроме того, каждый фрегат оснащен противокорабельными ракетами «Калибр-НК» и зенитно-ракетными установками «Штиль-1» и «Игла-1Э». При этом на «Адмирале Макарове», который вступил в строй в октябре этого года, имеются сверхзвуковые ракеты «Оникс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 декабря, утром президент Украины Пётр Порошенко сообщил о переброске на самолетах украинских десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Чёрного морей.