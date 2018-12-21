Пекин, 21 декабря, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что российско-китайское сотрудничество ведет к оздоровлению ситуации во всём мире, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на ведомственном брифинге в Пекине подчеркнула, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина стало основным фактором мировой стабильности, сообщает 21 декабря Синьхуа.

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Подчеркнув, что главы двух государств в этом году встречались четыре раза, дипломат отметила, что в ходе этих встреч значительное развитие получило сотрудничество в сферах энергетики и инвестиций, региональных и гуманитарных обменов.

По ее словам, очень важно, что «Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие в международных делах, содействуют политическому разрешению горячих споров, играя тем самым стабилизирующую роль в пользу многосторонних подходов, а также беспристрастности и справедливости ведения международных дел».

Особое внимание официальным представителем китайского МИД было уделено приближающемуся 70-летнему юбилею установления между нашими странами дипломатических отношений. Благодаря этому стороны успешно развивают сотрудничество и партнерство по целому ряду важнейших направлений двусторонней и многосторонней повестки, вносят вклад в укрепление стабильности, мира и процветания.