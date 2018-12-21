Москва, 21 декабря, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Первая партия серийных АК-12 из 2,5 тыс. автоматов — первая масштабная закупка нового стрелкового оружия за последние 30 лет, заявил 21 декабря замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

О закупке первой партии серийных автоматов АК-12 Алексей Криворучко сообщил в ходе своего визита на предприятие концерна «Калашников».

По словам замглавы военного ведомства, делегация Минобороны убедилась в готовности концерна «Калашников» к серийному выпуску новых автоматов.

«На мой взгляд, предприятие полностью готово, подготовка здесь вся проведена, и первая отгрузка это только подтверждает. Поэтому серийное производство, можно считать, налажено», — — сказал Алексей Криворучко.

Кроме того, он пояснил, что объемы следующих поставок новых автоматов АК будут кратно больше нынешней.

Первая партия АК-12 отправится на склады Минобороны. Какие части и подразделения ВС РФ первыми получат новые автоматы — будет решаться в первом квартале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году было принято решение о принятии на вооружение ВС России новых автоматов АК-12, АК-15 и АЕК.

Автоматы АК-12 и АК-15 под патрон 5,45 мм и 7,62 мм соответственно предназначены для линейных частей, а автоматы АЕК, более сложные по конструкции, поступят на вооружение подразделений спецназначения.