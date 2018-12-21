Санкт-Петербург, 21 декабря, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сообщила 21 декабря судебная пресс-служба Петербурга.

ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит

Предварительное расследование этого громкого дела проводила следственная служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Бизнесмену грозит длительный срок лишения свободы по нескольким обвинениям.

Валерий Израйлит был задержан в конце декабря 2016 года и арестован решением суда. С тех пор ему многократно продлевался арест. Следствие мотивировало это перед судом тем, что у Израйлита есть недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, счета в иностранных банках, яхта, самолет, родственники за границей, что поможет ему скрыться от следствия.

Бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Израйлит похитил 1,5 млрд рублей, выделенных на нужды порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти.

Кроме того, ему вменяют легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также незаконные валютные операции с использованием подложных документов. Только по статье о мошенничестве может быть назначено заключение на срок до 10 лет.

«Уголовное дело к производству пока не принято», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

ОАО «Компания Усть-Луга» создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива Морского торгового порта Усть-Луга. Порт Усть-Луга в Ленобласти по грузообороту находится на втором месте в РФ после порта Новороссийск.