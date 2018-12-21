Москва, 21 декабря, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко рискует довести ситуацию на Украине до начала религиозной войны, полагает зампред комитета ГД РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя потасовку, произошедшую в стенах Верховной рады произошедшую после голосования за законопроект, которым каноническую православную церковь на Украине могут лишить её названия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

«Я не могу себе представить, чтобы такое произошло в российском парламенте, — сказал Швыткин. — Конечно, у нас есть политические разногласия, но до такого никогда не дойдет и не доходит. Это не антиукраинский закон, а антинародный закон. Антинародный украинский закон. Ставится цель раскола. Порошенко политизирует данную ситуацию и [реализует] принцип «разделяй и властвуй». Он пытается перед выборами мобилизовать некоторую часть электората вокруг своей фигуры. Что его абсолютно не красит. В конечном итоге это может привести к религиозной войне. Надеюсь, что этого не будет. Но тем не менее то напряжение, которое в настоящее время существует на Украине, вызывает некоторые опасения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, драку в зале заседаний 20 декабря начали депутаты Верховной рады Юрий Береза и Нестор Шуфрич. Причиной драки стало то, что на трибуне Рады был вывешен плакат с критикой украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Депутату Шуфричу это крайне не понравилось. Шуфрич сорвал постер с трибуны, после чего на него напал депутат Береза. Столкновение двух депутатов переросло в массовую драку. В ходе драки больше всего пострадал депутат Юрий Бойко.

Стоит отметить, что потасовка произошла после голосования за законопроект, которым каноническую православную церковь на Украине могут лишить её названия.