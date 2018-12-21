Порошенко реализует принцип «разделяй и властвуй» – депутат Госдумы РФ
Москва, 21 декабря, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко рискует довести ситуацию на Украине до начала религиозной войны, полагает зампред комитета ГД РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя потасовку, произошедшую в стенах Верховной рады произошедшую после голосования за законопроект, которым каноническую православную церковь на Украине могут лишить её названия.
«Я не могу себе представить, чтобы такое произошло в российском парламенте, — сказал Швыткин. — Конечно, у нас есть политические разногласия, но до такого никогда не дойдет и не доходит. Это не антиукраинский закон, а антинародный закон. Антинародный украинский закон. Ставится цель раскола. Порошенко политизирует данную ситуацию и [реализует] принцип «разделяй и властвуй». Он пытается перед выборами мобилизовать некоторую часть электората вокруг своей фигуры. Что его абсолютно не красит. В конечном итоге это может привести к религиозной войне. Надеюсь, что этого не будет. Но тем не менее то напряжение, которое в настоящее время существует на Украине, вызывает некоторые опасения».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, драку в зале заседаний 20 декабря начали депутаты Верховной рады Юрий Береза и Нестор Шуфрич. Причиной драки стало то, что на трибуне Рады был вывешен плакат с критикой украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Депутату Шуфричу это крайне не понравилось. Шуфрич сорвал постер с трибуны, после чего на него напал депутат Береза. Столкновение двух депутатов переросло в массовую драку. В ходе драки больше всего пострадал депутат Юрий Бойко.
Стоит отметить, что потасовка произошла после голосования за законопроект, которым каноническую православную церковь на Украине могут лишить её названия.