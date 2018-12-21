Москва, 21 декабря, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Совфед за одобрение закона об ответственном обращении с животными, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

(сс) skeeze Друзья

«Спасибо нашим коллегам из Совета Федерации за поддержку закона, которого так долго ждало общество. Он был внесен в Государственную думу в 2010 году», — сказал Володин журналистам.

Он напомнил, что еще при обсуждении вопроса о запрете контактной притравки звучали обращения к Госдуме со стороны зоозащитников с просьбой как можно быстрее принять базовый закон об ответственном обращении с животными.

«Теперь важно, чтобы в течение полугода правительство разработало все необходимые подзаконные акты, чтобы закон «Об ответственном обращении с животными» наконец начал работать», — указал Володин.

Совфед одобрил закон об ответственном обращении с животными.

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Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения с животными; отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания; ответственность человека за судьбу животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.