Анкоридж, США, 21 декабря, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Деятельность России в Арктике не даёт покоя Соединённым Штатам. Для того чтобы следить за активностью РФ в этом районе, военно-морские силы США готовы развернуть на Алеутских островах патрульные противолодочные самолёты P-8 Poseidon. Об этом сообщает издание The Daily Express.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988. СССР Наблюдает

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Как уточнил секретарь ВМС США Ричард Спенсер, разместить самолёты планируется на острове Адак, который находится в трёх часах полёта к западу от столицы Аляски Анкориджа. Это позволит американской авиации более пристально следить за Арктикой, в частности за российским Тихоокеанским флотом, из-за значительно возросшего российского военного присутствия в Арктике.

Согласно ранее сделанным оценкам, предполагалось, что открытие базы ВМС США обойдётся примерно в 1,3 млрд фунтов стерлингов, однако Спенсер предложил использовать только часть объекта.

«Если бы у меня был карт-бланш, было бы прекрасно получить корабли ледокольного типа. Но, учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману», — заявил Спенсер.

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При этом он подчеркнул, что американские ВМС уже присутствуют в Арктике «под водой и в небе».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости Соединённым Штатам «продолжить свою игру» в Арктике и более активно принимать участие в её освоении, поскольку данный регион — «важная и постоянно развивающаяся часть мира». По его словам, частью стратегии активизации в Арктике будет увеличенная мощь Береговой охраны США.