Астана, 21 декабря, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Нехватка водителей автобусных парков в Астане приводит к значительным переработкам работников, заявил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов на пресс-конференции в акимате (администрации) города, сообщает 21 декабря издание Informburo.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Место водителя автобуса

По словам чиновника, в настоящее время работают 1500 водителей. Для того чтобы водители работали по 8 часов, на каждый автобус необходимо по 2−3 человека. Нехватка водителей составляет 900 человек.

Директор департамента транспортного контроля ТОО «Астана LRT» добавил, что средняя заработная плата водителей без надбавок составляет 250 тыс. тенге ($675).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря водители автобусного маршрута №22 в Уральске устроили забастовку. Работники пожаловались на невыносимые условия труда. В администрации города заявили, что водители недовольны мерами по искоренению нарушений правил перевозки пассажиров.