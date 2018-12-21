Чжухай, Китай, 21 декабря, 2018, 04:31 — ИА Регнум. В провинции Гандун на юге Китая заявили, что порядка 2 тыс. голов свиней было забито в провинции с момента фиксации первой в регионе вспышки африканской чумы свиней, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

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Одиннадцать свиней погибли от вируса на ферме Сянчжоу города Чжухай, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР. В результате, на ферме в профилактических целях было забито 1940 свиней в карантинной зоне. На фермах и скотобойнях были усилены меры контроля и дезинфекции.

Отметим, что Гуандун стала уже 23-й провинцией Китая, где была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. При этом по всему Китаю было зафиксировано уже около 90 вспышек этого крайне опасного для животных, но безопасного для человека вируса.