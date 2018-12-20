Москва, 21 декабря, 2018, 02:40 — ИА Регнум. Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Выступая в программе «Большая игра», Песков сказал:

«К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции».

Он подчеркнул, что и госпереворот 2014 года на Украине, и поддержка ее теперешней политики потребовали немалых средств от Штатов. И теперь те вынуждены продолжать поддержку Порошенко в надежде получить какую-то прибыль с этого. Однако пока «это не очень получается».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Киев приехал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. На встрече с Порошенко они договорились продолжать «давить на Россию».