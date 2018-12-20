Москва, 20 декабря, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря подписал указы о помиловании пятерых осуждённых граждан России. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно указам, от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы освобождены осуждённые в 2013—2017 годах Александр А., Борис Н., Виктор С. и Олег Т.

Также глава государства освободил от наказания в виде лишения свободы и снял судимость с осуждённой в 2016 году Татьяны С.

Как следует из указов, решения о помиловании приняты исходя из принципов гуманности. Указы вступят в силу через десять дней после опубликования.

Отметим, что это первые решения Владимира Путина о помиловании в текущем году. В 2017 году главой государства были помилованы четверо осуждённых.